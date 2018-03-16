Ещё
Шеф Пентагона обвинил Иран в попытках повлиять на выборы в Ираке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шеф Пентагона обвинил Иран в попытках повлиять на выборы в Ираке 

Российская Газета 9 часов назад
Министр обороны США обвинил Иран в попытках повлиять на парламентские выборы в Ираке. По словам Джеймса Мэттиса, Тегеран использует деньги для оказания влияния на кандидатов и голоса.
"Мы полагаем, что эта сумма не является незначительной. Мы также считаем, что это крайне бесполезно", — подчеркнул шеф Пентагона. ТАСС напоминает, что выборы в Совет представителей Ирака запланированы на 12 мая. Свои кандидатуры выдвинули около 7 тысяч человек.
Добавим, что на этой неделе глава американского военного ведомства отправляется в поездку по Ближнему Востоку, в ходе которой посетит Оман, Афганистан и Бахрейн.
Российская Газета: последние новости
"Чулочный душитель" казнен в штате Джорджия Пушков прокомментировал назначение Помпео на место Тиллерсона При стрельбе в гриль-баре в Алабаме ранены три человека
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России190
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям169
Атомные подлодки РФ дошли до США122
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео346
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле298
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение