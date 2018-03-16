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Госдеп: США не получали по своим каналам связи сообщений от КНДР
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Госдеп: США не получали по своим каналам связи сообщений от КНДР 

ТАСС 13 часов назад
ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не получали никаких сообщений напрямую от властей КНДР. Об этом рассказала в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
Ее спросили, получал ли Вашингтон по своим каналам связи с Пхеньяном какие-либо послания за последнюю неделю. «Нет, насколько мне известно. Не думаю, что такое происходило», — сказала Науэрт, подчеркнув, что у США имеется лишь заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, переданное южнокорейской делегацией на прошлой неделе. Она ответила отрицательно на вопрос, обеспокоен ли Вашингтон в связи с отсутствием контактов.
Представитель внешнеполитического ведомства вновь заявила, что возглавляемая США «кампания по оказанию максимального давления привела режим Ким Чен Ына к столу» переговоров. «Теперь мы находимся в той точке, где можно начать переговоры о переговорах. Поэтому я считаю, что это, безусловно, хороший знак», — сказала она.
Дипломат также подчеркнула, что США не отправляли своих представителей на встречу глав МИД КНДР и Швеции Ли Ён Хо и Маргот Валльстрём. Министр КНДР находится в королевстве с официальным визитом.
8 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить».
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