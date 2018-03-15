Ещё
Пентагон попросил Конгресс оградить ряд стран от санкций США, введенных в отношении РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон попросил Конгресс оградить ряд стран от санкций США, введенных в отношении РФ 

ТАСС 22 часа назад
ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Пентагон обратился с просьбой к Конгрессу США сделать послабления для ряда стран, которые могут пострадать из-за санкций, введенных администрацией Дональда Трампа против России. Об этом сообщил в четверг глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис.
"Министр обороны Джеймс Мэттис направил письмо членам Конгресса — оно полностью засекречено — с просьбой пойти на послабления для третьих стран, которые могут подпасть под карательные меры в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)", — отметил он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
Данный закон президент Трамп подписал 2 августа прошлого года. Документ предусматривает ужесточение санкций, в частности, в отношении России и предостерегает американские компании, а также третьи страны и их фирмы от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из «оборонного и разведывательного секторов». Однако, как пояснил Харрис, некоторые государства, с которыми США установили союзнические или партнерские отношения, исторически приобретали оружие у России и продолжают это делать, что может привести, если к ним применить CAATSA, к нежелательным для Вашингтона последствиям.
"К примеру, Индия, которая стала нашим ключевым партнером, — сказал адмирал. — Индия представляет стратегический интерес для США. Но 70% военной техники в Индии — российского производства. И нельзя ожидать, что она полностью откажется от этого [российских вооружений]".
"Мы должны предусмотреть пути, дающие нам возможность самим торговать оружием с Индией. CAATSA может негативно сказаться на этом. И я надеюсь, что мы сможем ослабить в какой-то мере жесткие ограничения в данном законе", — добавил Харрис.
Как ранее подчеркивал Госдепартамент, санкции против оборонного и разведывательного секторов России призваны прервать поступление средств в Москву от реализации сделок с зарубежными странами. Представители администрации Трампа отказываются назвать количество сорванных сделок, общую сумму этих сделок или хотя бы страны, о которых идет речь.
ТАСС: последние новости
Эрдоган: США должны вывести курдские отряды из Манбиджа для сотрудничества с Турцией В ЕС говорят о новых санкциях для сохранения сделки по иранскому атому СМИ: план Трампа по опиоидному кризису предусматривает смертную казнь для наркодельцов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля294
Джонсон отказался жать руку послу России194
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе37
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам59
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение