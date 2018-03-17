В США регуляторы не зафиксировали ущерба для энергосистем от приписываемых РФ кибератак

Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США совместно распространили уведомление, в котором утверждалось, что некие связанные с властями РФ структуры проводили «многоуровневую кампанию» с целью вторжения в «сети небольших коммерческих предприятий». Хакеры якобы «внедряли вредоносное программное обеспечение, занимались целевым фишингом, а также получали удаленный доступ к сетям в энергетическом секторе». По версии МВБ и ФБР, кибератаками были «затронуты многочисленные организации в сферах энергетики, ядерной энергетики, водоснабжения, авиации, строительства и важнейшей промышленности».

Как отмечает AP, в Комиссии по ядерному регулированию США заявили, что на некоторых из имеющих ее лицензию АЭС корпоративные компьютерные сети подверглись кибератакам. При этом, в организации уточнили, что никаким системам ущерба нанесено не было. Представители Федеральной комиссии США по энергетическому регулированию также сообщили агентству, что никаких неполадок в работе электросетей в связи с якобы имевшими место кибератаками зафиксировано не было.

В уведомлении МВБ и ФБР утверждалось, что сотрудники этих ведомств выявили свидетельства кибератак и предприняли соответствующие меры, в том числе оповестили затронутые компании. В документе приводится подробное техническое описание действий, которые якобы имели место со стороны хакеров.