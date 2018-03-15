От Трампа потребовали документы по России

Запрошенные материалы касаются предпринимательской деятельности Трампа. Издание отмечает, что подобные сведения Мюллер запросил впервые.

Ранее спецпрокурор запросил предоставить ему личную документацию президента Трампа и ряда его приближенных. В частности, прокурор изучит письмо Трампа Владимиру Путину , написанное в 2013 году.

К настоящему моменту обвинения по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы в США 2016 года уже предъявлены 5 гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу.