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От Трампа потребовали документы по России
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От Трампа потребовали документы по России 

Рамблер 13 часов назад
Фото: Reuters
Спецпрокурор Роберт Мюллер потребовал от компании Trump Organization предоставить документы, касающиеся бизнес-интересов или деловых контактов президента США Дональда Трампа в России, пишут «Известия» со ссылкой на New York Times.
Запрошенные материалы касаются предпринимательской деятельности Трампа. Издание отмечает, что подобные сведения Мюллер запросил впервые.
Ранее спецпрокурор запросил предоставить ему личную документацию президента Трампа и ряда его приближенных. В частности, прокурор изучит письмо Трампа Владимиру Путину, написанное в 2013 году.
К настоящему моменту обвинения по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы в США 2016 года уже предъявлены 5 гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу.
 Ещё 8 источников 
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