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Спецслужбы США предупредили о российской кибератаке
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Спецслужбы США предупредили о российской кибератаке 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов предупредили энергетические компании о необходимости внести изменения в системы обеспечения безопасности из‐за «киберугрозы со стороны России», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
По данным американских спецслужб, скоординированная кибератака началась в марте текущего года. Утверждается, что «в операционных системах нескольких организаций и компаний, работающих в энергетическом, ядерном секторах США, а также в сфере водоснабжения, выявлены зловредное программное обеспечение и другие свидетельства кибератак, следы которых ведут в Москву».
По оценкам министерства внутренней безопасности, за хакерскими атаками на компании энергетического сектора США стоят «хакеры российского правительства», заявил неназванный высокопоставленный американский чиновник.
Министерство внутренней безопасности и ФБР характеризуют эту деятельность как кампанию по многоуровневому посягательству, предпринятому в отношении небольших коммерческих структур поддерживаемыми российским правительством лицами, действующими в киберпространстве, где они установили зловредное программное обеспечение и получили дистанционный доступ к сетям энергетического сектора
— из текста предупреждения
В документе сказано, что, получив доступ, лица, поддерживаемые правительством России, провели разведку в сетях и собрали информацию о системах промышленного контроля.
Экс‐координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкл Дэниел рассказал авторам книги «Русская рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа», что летом 2016 года по приказу предыдущего Барака Обамы должна была пройти масштабная кибероперация против СМИ в России.
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