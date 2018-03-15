Спецслужбы США предупредили о российской кибератаке

По данным американских спецслужб, скоординированная кибератака началась в марте текущего года. Утверждается, что «в операционных системах нескольких организаций и компаний, работающих в энергетическом, ядерном секторах США, а также в сфере водоснабжения, выявлены зловредное программное обеспечение и другие свидетельства кибератак, следы которых ведут в Москву ».

По оценкам министерства внутренней безопасности, за хакерскими атаками на компании энергетического сектора США стоят «хакеры российского правительства », заявил неназванный высокопоставленный американский чиновник.

Министерство внутренней безопасности и ФБР характеризуют эту деятельность как кампанию по многоуровневому посягательству, предпринятому в отношении небольших коммерческих структур поддерживаемыми российским правительством лицами, действующими в киберпространстве, где они установили зловредное программное обеспечение и получили дистанционный доступ к сетям энергетического сектора

— из текста предупреждения

В документе сказано, что, получив доступ, лица, поддерживаемые правительством России, провели разведку в сетях и собрали информацию о системах промышленного контроля.