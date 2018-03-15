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Крутских: США лепят из РФ агрессора, прикрывая свои приготовления
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Крутских: США лепят из РФ агрессора, прикрывая свои приготовления 

Вести.Ru 15 марта 2018
Обвинения в адрес России в совершении хакерских на энергетический сектор США — это бездоказательная ложь, Вашингтон искусственно поддерживает на плаву образ России как киберагрессора.
Об этом «Интерфаксу» сообщил специальный представитель президента РФ по кибербезопасности Андрей Крутских.
Он обвинил Вашингтон в том, что он активно поддерживает образ России, как страну-агрессора в онлайн-пространстве, но ничего доказать не может и таким образом прикрывает свои агрессивные киберприготовления.
Тем самым он прокомментировал, распространенные 15 марта данные американского министерства внутренней безопасности и Федерального бюро расследований.
Как передает ТАСС, эти два ведомства сообщили, что с марта 2016 года Россия причастна к ряду кибератак на расположенные в США объекты инфраструктуры, промышленности, а также энергосистемы, в том числе связанные с ядерной энергетикой.
По данным МВБ и ФБР, хакерские атаки затронули многочисленные организации в сферах энергетики, ядерной энергетики, водоснабжения, авиации, строительства и ряда важных отраслей промышленности.
15 марта министерство финансов США впервые применило новый закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», введя дополнительные санкции против ряда российских организаций и отдельных граждан. Среди них — ФСБ, ГРУ и «Агентство интернет-исследований».
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