Крутских: США лепят из РФ агрессора, прикрывая свои приготовления

Обвинения в адрес России в совершении хакерских на энергетический сектор США — это бездоказательная ложь, Вашингтон искусственно поддерживает на плаву образ России как киберагрессора.

Об этом «Интерфаксу» сообщил специальный представитель президента РФ по кибербезопасности Андрей Крутских.

Он обвинил Вашингтон в том, что он активно поддерживает образ России, как страну-агрессора в онлайн-пространстве, но ничего доказать не может и таким образом прикрывает свои агрессивные киберприготовления.

Тем самым он прокомментировал, распространенные 15 марта данные американского министерства внутренней безопасности и Федерального бюро расследований

Как передает ТАСС, эти два ведомства сообщили, что с марта 2016 года Россия причастна к ряду кибератак на расположенные в США объекты инфраструктуры, промышленности, а также энергосистемы, в том числе связанные с ядерной энергетикой.

По данным МВБ и ФБР, хакерские атаки затронули многочисленные организации в сферах энергетики, ядерной энергетики, водоснабжения, авиации, строительства и ряда важных отраслей промышленности.