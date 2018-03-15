Глава Тихоокеанского командования ВС США: РФ стремится подорвать интересы Вашингтона в АТР

ТАСС: последние новости

Что известно о Джине Хаспел – первой женщине во главе ЦРУ

Бизнесмен Феликс Сэтер не усматривает политической подоплеки в проекте Трампа в Москве

Эрдоган: США должны вывести курдские отряды из Манбиджа для сотрудничества с Турцией