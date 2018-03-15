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Глава Тихоокеанского командования ВС США: РФ стремится подорвать интересы Вашингтона в АТР
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Глава Тихоокеанского командования ВС США: РФ стремится подорвать интересы Вашингтона в АТР 

ТАСС 15 марта 2018
ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Россия стремится подорвать стратегические интересы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил в четверг глава Тихоокеанского командования ВС США (PACOM) адмирал Гарри Харрис.
"Россия наращивает свою активность по всему Индо-Тихоокеанскому региону, стремясь продвинуть свои стратегические интересы и подорвать интересы США", — отметил он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
Как утверждал адмирал, «Россия, обхаживая некоторые азиатские страны, пытается ослабить воздействие на нее санкций, введенных после ее агрессии в отношении Украины». «Россия также стремится воспользоваться экономическими возможностями, не только предпринимая усилия по открытию для себя рынков в Азии для поставок энергоносителей, но и для продажи в регионе своего оружия», — указал он, добавив, что «российское влияние в регионе продолжает усиливаться».
Россия «играет деструктивную роль» в усилиях международного сообщества заставить Пхеньян отказаться от разработки ядерного и ракетного оружия, добавил Харрис. «Россия играет роль деструктивной силы, особенно в том, что касается ситуации с КНДР», — отметил он.
Как утверждал адмирал, «Россия стремится ослабить [международное] давление на Северную Корею». «Хотя Москва и проголосовала за недавние резолюции Совета Безопасности ООН [по санкциям в отношении Пхеньяна], у России есть возможности для подрыва усилий других стран, и она играет деструктивную роль в то время, как КНДР приближается к тому, чтобы обзавестись межконтинентальными баллистическими ракетами», — указал он.
По словам Харриса, «несмотря на кампанию давления, оказываемого на Пхеньян, Ким Чен Ын продолжает направлять ресурсы на реализацию своих военных программ».
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