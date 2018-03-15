Бомба по-прежнему служит миру

Теперь Трамп готов с обзываемым встречаться и договариваться. Всё просто: у Ким Чен Ына есть ядерная бомба и уже есть ракета, способная донести заряд до США. Вот вам и сдерживающий фактор, которого якобы уже не существует.

Ким Чен Ын — этот молодой человек вчистую переиграл семидесятилетнего Дональда Трампа. Более того, американский президент продолжает заблуждаться, когда твердит о денуклеаризации КНДР как о цели предстоящих переговоров. Никакой денуклеаризации не будет. Ким Чен Ын ни при каких обстоятельствах от ядерного оружия не откажется.

В случае отказа ему якобы гарантируют неприкосновенность. Чего стоят западные гарантии, мы знаем. Даже письменные. Захотели выйти из Договора по ПРО и вышли без каких-либо на то оснований. А уж про обещания не расширять НАТО и говорить не будем. Так что, Ким Чен Ын бомбу себе оставит.

И южнокорейский президент собрался встречаться с Ким Чен Ыном. Вот какой эффект обладания бомбой. Впрочем, здесь дело не только в ней. Сеул расположен совсем недалеко от демаркационной линии, и северокорейские войска, надо полагать, будут там в первый же день вооружённого конфликта.

Ирану не дадут покоя

Иран — это ещё один пункт, по которому Рекс Тиллерсон самым резким образом разошёлся с Дональдом Трампом. Тиллерсона вполне устраивают соглашения, достигнутые с Ираном, и самоограничения по ядерной программе, принятые на себя Тегераном . Трампа же эти соглашения не устраивают.

Всё очевидно. Была бы уже у Ирана ядерная бомба и дальнобойные средства её доставки, и всех всё устроило бы. Трампа, судя по его позиции в отношении КНДР, тоже. Но у Ирана пока ни того, ни другого нет. И это позволяет Трампу кочевряжиться.

У Ким Чен Ына есть ядерная бомба и уже есть ракета, способная донести заряд до США. Вот вам и сдерживающий фактор. Тиллерсон его подход разделять не собирался. У него нет зятя Джареда Кушнера Израилем за спиной. А Иран — главный противник Израиля, которого в Тель-Авиве мечтают всячески ослабить и унизить. И тут Трамп со своим зятем оказываются очень кстати.

Что Трамп вкупе с Израилем могут сделать? В общем-то, многое: от бомбардировок разного масштаба до свержения власти в Иране. В принципе, попытки последнего Вашингтон уже предпринимал, затевая в Тегеране «цветную революцию». Власть в Иране оказалась более устойчивой, чем кому-то хотелось бы. Но и в других местах подчас не всё удавалось с первой попытки.

Что же касается любимого занятия Соединённых Штатов и Израиля — побомбить — это пока они могут сделать практически в любой момент. Противовоздушная оборона Ирана сегодня оставляет желать лучшего.

Пора покупать С-400 Да, Ирану надо вслед за Турцией купить наши знаменитые установки С-400. Они способны сбивать любую цель — от самолётов до крылатых и баллистических ракет. И Ирану будет гарантирована неуязвимость от капризов Трампа. Одна беда — установки С-400 недёшевы, а у Ирана сейчас категорически нет лишних денег. Но это — вопрос решаемый.

Между тем ядерная программа Ирана имеет довольно долгую историю. Начала она развиваться ещё при шахе Мохаммеде Реза Пехлеви. Атомный центр был основан аж в середине пятидесятых годов прошлого века. Главной целью провозглашалась ядерная электроэнергетика. Однако овладение передовыми технологиями в этой сфере создавало предпосылки появления в Иране собственного ядерного оружия.

В середине прошлого века значительную помощь Тегерану оказала американская администрация Дуайта Эйзенхауэра в рамках программы «Атом ради мира». Соединённые Штаты готовили иранских специалистов-ядерщиков и поставляли соответствующее оборудование вплоть до реактора, подаренного Тегеранскому университету.

В 1957 году было создано Агентство по атомной энергетике ( МАГАТЭ ), Иран практически сразу стал его членом. В 1968-м Тегеран подписал Договор о нераспространении ядерного оружия. А в 1974 году Иран приобрёл у США большой пакет акций завода по обогащению урана. Страна получила возможность выкупать продукцию предприятия и готовить своих специалистов.

Исламская революция аннулировала все соглашения, подписанные шахом. Отношения с Соединёнными Штатами обострились. Американцы совместно с МАГАТЭ искали и, разумеется, находили доказательства того, что Иран ведёт разработку оружия массового поражения. Результатом стали санкции покруче тех, которыми обложили нас.