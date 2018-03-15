Бомба по-прежнему служит миру 

К ядерному разоружению призвал папа римский, заявив, что сдерживающее значение атомной боеголовки ушло в прошлое. При всём уважении к понтифику позволим себе с ним не согласиться. Свежайший пример противоположного: президент США Дональд Трамп грозился уничтожить Северную Корею и всячески обзывал её лидера Ким Чен Ына. Мы и тогда говорили, что это напрасное сотрясание воздуха. Кстати, то же самое говорил и упразднённый с поста госсекретаря Рекс Тиллерсон. Он даже назвал Трампа по этому поводу, мягко говоря¸ пустобрёхом. Реальное слово было значительно жёстче.
Теперь Трамп готов с обзываемым встречаться и договариваться. Всё просто: у Ким Чен Ына есть ядерная бомба и уже есть ракета, способная донести заряд до США. Вот вам и сдерживающий фактор, которого якобы уже не существует.
Ким Чен Ын — этот молодой человек вчистую переиграл семидесятилетнего Дональда Трампа. Более того, американский президент продолжает заблуждаться, когда твердит о денуклеаризации КНДР как о цели предстоящих переговоров. Никакой денуклеаризации не будет. Ким Чен Ын ни при каких обстоятельствах от ядерного оружия не откажется.
В случае отказа ему якобы гарантируют неприкосновенность. Чего стоят западные гарантии, мы знаем. Даже письменные. Захотели выйти из Договора по ПРО и вышли без каких-либо на то оснований. А уж про обещания не расширять НАТО и говорить не будем. Так что, Ким Чен Ын бомбу себе оставит.
И южнокорейский президент собрался встречаться с Ким Чен Ыном. Вот какой эффект обладания бомбой. Впрочем, здесь дело не только в ней. Сеул расположен совсем недалеко от демаркационной линии, и северокорейские войска, надо полагать, будут там в первый же день вооружённого конфликта.
Ирану не дадут покоя
Иран — это ещё один пункт, по которому Рекс Тиллерсон самым резким образом разошёлся с Дональдом Трампом. Тиллерсона вполне устраивают соглашения, достигнутые с Ираном, и самоограничения по ядерной программе, принятые на себя Тегераном. Трампа же эти соглашения не устраивают.
Всё очевидно. Была бы уже у Ирана ядерная бомба и дальнобойные средства её доставки, и всех всё устроило бы. Трампа, судя по его позиции в отношении КНДР, тоже. Но у Ирана пока ни того, ни другого нет. И это позволяет Трампу кочевряжиться.
У Ким Чен Ына есть ядерная бомба и уже есть ракета, способная донести заряд до США. Вот вам и сдерживающий фактор. Тиллерсон его подход разделять не собирался. У него нет зятя Джареда Кушнера с Израилем за спиной. А Иран — главный противник Израиля, которого в Тель-Авиве мечтают всячески ослабить и унизить. И тут Трамп со своим зятем оказываются очень кстати.
Что Трамп вкупе с Израилем могут сделать? В общем-то, многое: от бомбардировок разного масштаба до свержения власти в Иране. В принципе, попытки последнего Вашингтон уже предпринимал, затевая в Тегеране «цветную революцию». Власть в Иране оказалась более устойчивой, чем кому-то хотелось бы. Но и в других местах подчас не всё удавалось с первой попытки.
Что же касается любимого занятия Соединённых Штатов и Израиля — побомбить — это пока они могут сделать практически в любой момент. Противовоздушная оборона Ирана сегодня оставляет желать лучшего.
Пора покупать С-400 Да, Ирану надо вслед за Турцией купить наши знаменитые установки С-400. Они способны сбивать любую цель — от самолётов до крылатых и баллистических ракет. И Ирану будет гарантирована неуязвимость от капризов Трампа. Одна беда — установки С-400 недёшевы, а у Ирана сейчас категорически нет лишних денег. Но это — вопрос решаемый.
Между тем ядерная программа Ирана имеет довольно долгую историю. Начала она развиваться ещё при шахе Мохаммеде Реза Пехлеви. Атомный центр был основан аж в середине пятидесятых годов прошлого века. Главной целью провозглашалась ядерная электроэнергетика. Однако овладение передовыми технологиями в этой сфере создавало предпосылки появления в Иране собственного ядерного оружия.
В середине прошлого века значительную помощь Тегерану оказала американская администрация Дуайта Эйзенхауэра в рамках программы «Атом ради мира». Соединённые Штаты готовили иранских специалистов-ядерщиков и поставляли соответствующее оборудование вплоть до реактора, подаренного Тегеранскому университету.
В 1957 году было создано Агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), Иран практически сразу стал его членом. В 1968-м Тегеран подписал Договор о нераспространении ядерного оружия. А в 1974 году Иран приобрёл у США большой пакет акций завода по обогащению урана. Страна получила возможность выкупать продукцию предприятия и готовить своих специалистов.
Исламская революция аннулировала все соглашения, подписанные шахом. Отношения с Соединёнными Штатами обострились. Американцы совместно с МАГАТЭ искали и, разумеется, находили доказательства того, что Иран ведёт разработку оружия массового поражения. Результатом стали санкции покруче тех, которыми обложили нас.
Наконец, после многолетних переговоров Россия, Китай, США, Германия, Великобритания, Франция, Европейский союз и Иран договорились. Последний категорически обязался не делать атомную бомбу. В ответ с него сняли часть санкций, разрешив торговать нефтью. Что здесь не нравится Трампу, сказать трудно, поскольку он сам об этом не говорит. Скорее всего, как уже говорилось выше, это работа Кушнера. Впрочем, скоро мы всё узнаем.