Ещё
МИД РФ советует США не идти курсом из «доктрины Монро» по отношению к Латинской Америке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ советует США не идти курсом из «доктрины Монро» по отношению к Латинской Америке 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Политика США в отношении Латинской Америки не должна опираться на «доктрину Монро», предусматривающую исключительные интересы Соединенных Штатов в Западном полушарии, мир уже изменился.
Об этом заявил в четверг директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, отвечая на вопрос, ждут ли в Москве изменений курса Вашингтона по отношению к странам Латинской Америки с ожидаемым вступлением Майка Помпео в должность госсекретаря (13 марта хозяин Белого дома Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента, а на его место выдвинул кандидатуру главы ЦРУ Майка Помпео).
"Посмотрим, что будет говорить господин Помпео. Безусловно, линия, которую будут проводить США, важна для латиноамериканских стран, но это не должна быть линия, которая берет свое начало в «доктрине Монро». Мир изменился за 200 лет, наверное, и концепции должны меняться", — уверен Щетинин.
"Доктрина Монро" была сформулирована в США в начале XIX века. В ее основе лежала идея о недопустимости вовлечения стран Западного полушария в конфликты европейских государств, однако на практике она часто служила для оправдания лидерства США в регионе, вмешательства во внутренние дела стран и экспансионизма.
ТАСС: последние новости
Эрдоган: США должны вывести курдские отряды из Манбиджа для сотрудничества с Турцией В ЕС говорят о новых санкциях для сохранения сделки по иранскому атому СМИ: план Трампа по опиоидному кризису предусматривает смертную казнь для наркодельцов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля296
Джонсон отказался жать руку послу России200
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе37
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам59
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение