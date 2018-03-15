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Железняк рассказал о планах США на Корейском полуострове
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Железняк рассказал о планах США на Корейском полуострове 

Парламентская газета 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
В планы США не входит мирное разрешение корейского кризиса. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, сообщается на сайте партии «Единая Россия».
«Страны мира с уважением и пониманием остроты момента проявили готовность поддержать начатый переговорный процесс между двумя корейскими странами. Россия и Китай, как ответственные государства и непосредственные соседи двух корейских стран, выступают в роли миротворцев, но в планы Вашингтона разрешение корейского кризиса мирным способом очевидно не входит», — сказал он.
США вновь совершенно неуместно пытаются демонстрировать собственную исключительность, которая в последнее время выражается в отсутствии конструктивного подхода и элементарной логики, добавил Железняк.
Ранее США заблокировали проект СБ ООН от КНР и России по ситуации в КНДР. Проект заявления Китая и России в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове связан с недавним потеплением отношений между КНДР, Южной Кореей и США.
Обострение ситуации вокруг Корейского полуострова произошло в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США не исключают военного варианта действий против Пхеньяна. Однако Вашингтон и его союзники намерены сосредоточиться на экономическом давлении на КНДР с помощью санкций.
В последнее время в отношениях КНДР и Южной Кореи произошло потепление — Северная Корея подтвердила приверженность денуклеаризации во время визита южнокорейской делегации. 27 февраля представители Сеула и Пхеньяна также договорились продолжать сотрудничество в деле установления мира на Корейском полуострове.
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