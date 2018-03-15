Железняк рассказал о планах США на Корейском полуострове

«Страны мира с уважением и пониманием остроты момента проявили готовность поддержать начатый переговорный процесс между двумя корейскими странами. Россия Китай , как ответственные государства и непосредственные соседи двух корейских стран, выступают в роли миротворцев, но в планы Вашингтона разрешение корейского кризиса мирным способом очевидно не входит», — сказал он.

США вновь совершенно неуместно пытаются демонстрировать собственную исключительность, которая в последнее время выражается в отсутствии конструктивного подхода и элементарной логики, добавил Железняк.

Ранее США заблокировали проект СБ ООН от КНР и России по ситуации в КНДР . Проект заявления Китая и России в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове связан с недавним потеплением отношений между КНДР, Южной Кореей и США.

Обострение ситуации вокруг Корейского полуострова произошло в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США не исключают военного варианта действий против Пхеньяна . Однако Вашингтон и его союзники намерены сосредоточиться на экономическом давлении на КНДР с помощью санкций.