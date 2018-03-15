Ещё
Захарова: назначения госсекретаря и директора ЦРУ являются внутренним делом США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова: назначения госсекретаря и директора ЦРУ являются внутренним делом США 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вопрос назначения американских госсекретарей и директоров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) является сугубо внутренним делом США. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это назначение, безусловно, внутреннее дело Соединенных Штатов", — заявила дипломат.
Комментируя сообщения неправительственных организаций (НПО) о возможной причастности кандидата на пост директора ЦРУ Джины Хэспел к пыткам, Захарова отметила, что «неправительственные организации имеют полное право высказывать свою озабоченность теми или иными решениями».
13 марта хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о масштабной кадровой перестановке в своей администрации: Рекс Тиллерсон был уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура главы ЦРУ Майка Помпео. При этом на пост директора данный спецслужбы Трамп выдвинул ее первого замглавы Джину Хэспел, кадрового разведчика с более чем 30-летним стажем. Кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США.
Представители НПО Human Rights Watch (HRW, «Хьюман райтс уотч») информировали, что Помпео и Хэспел считали допустимыми пытки. В докладах HRW, подготовленных в январе и феврале 2017 года, констатируется, что Помпео не раз высказывался в поддержку применения пыток и осуществления массового сбора данных об американцах. В материалах HRW также приводятся данные о том, что Хэспел в начале 2000-х надзирала за пытками подозреваемых в терроризме. В частности, после терактов 11 сентября 2001 года в США она руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде, где содержались подозреваемые в террористической деятельности.
ТАСС: последние новости
Эрдоган: США должны вывести курдские отряды из Манбиджа для сотрудничества с Турцией В ЕС говорят о новых санкциях для сохранения сделки по иранскому атому СМИ: план Трампа по опиоидному кризису предусматривает смертную казнь для наркодельцов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля296
Джонсон отказался жать руку послу России200
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе37
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам59
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение