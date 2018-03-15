Захарова: назначения госсекретаря и директора ЦРУ являются внутренним делом США

"Это назначение, безусловно, внутреннее дело Соединенных Штатов", — заявила дипломат.

Комментируя сообщения неправительственных организаций (НПО) о возможной причастности кандидата на пост директора ЦРУ Джины Хэспел к пыткам, Захарова отметила, что «неправительственные организации имеют полное право высказывать свою озабоченность теми или иными решениями».

13 марта хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о масштабной кадровой перестановке в своей администрации: Рекс Тиллерсон был уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура главы ЦРУ Майка Помпео. При этом на пост директора данный спецслужбы Трамп выдвинул ее первого замглавы Джину Хэспел, кадрового разведчика с более чем 30-летним стажем. Кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США