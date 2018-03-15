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Американские школьники выступили против свободной продажи оружия
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Американские школьники выступили против свободной продажи оружия 

Мир24 15 марта 2018
Фото: Мир24
США охватили массовые протесты школьников. Учащиеся старших классов выступили против свободной продажи оружия в стране, сообщает «МИР 24».
В Вашингтоне более двух тысяч старшеклассников собрались у Белого дома и Капитолия. 17-минутным молчанием они почтили память 17-ти погибших в февральской перестрелке в старшей школе Паркленда.
Затем протестующие скандировали лозунги с требованием ужесточить контроль над оборотом оружия, поскольку право на владение им гарантировано Конституцией.
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«Если вы не можете оградить людей от насилия, то как вы собираетесь укреплять страну в будущем. Дети — это будущее. Если их не защитить, случится большая беда», — сказала участница акции протеста Симона Хикс.
«Школьники, учителя имеют право учить и учиться, не опасаясь, что их могут застрелить в классе или по дороге домой из школы. Но мы не чувствуем себя в безопасности в своих собственных школах, а ведь там мы проводим большую часть времени», — заявила школьница Ариана Мэрривейзер.
По данным департамента здравоохранения США, именно подростки и молодые люди в возрасте до 24 лет чаще всего становятся жертвами применения огнестрельного оружия.
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