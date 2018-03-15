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Американист: Позицию по КНДР американцы озвучат после перестановок в Белом Доме
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Американист: Позицию по КНДР американцы озвучат после перестановок в Белом Доме 

Национальная Служба Новостей 15 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Соединенные Штаты заблокировали проект заявления Совбеза ООН для прессы в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, заявил пресс-секретарь постпредства РФ Федор Стржижовский. В проекте заявления были представлены инициативы России и Китая.
В эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв заявил, что в связи с перестановками в Белом доме США не могут выработать свою позицию по КНДР.
«Буквально на ходу меняется руководство Государственного департамента. Именно по поводу Кореи (ситуации на Корейском полуострове — прим. НСН) возникали трения между Тиллерсоном и Трампом. Я думаю, что Соединенные Штаты просто перестраивают свою позицию. Им невыгодно сейчас обсуждать какую-либо резолюцию до того, как они сами внутри не договорятся, что они хотят. Мне кажется, что это основной мотив. Они просто не могут сейчас выработать четкую позицию в связи с тем, что буквально в мае (2018 года — прим НСН.) они планируют встретиться с руководством Северной Кореи. Они не хотят себя ставить в какие-то рамки и обязательства перед этой встречей и предварительно хотят выработать свою позицию», — заявил американист.
Американист: Всю команду Трампа ожидает большая встряска По словам Федора Стржижовского, решение США «вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях», передает ТАСС.
Напомним, накануне, 14 марта, CNN сообщило о возможной отставке главы аппарата Белого дома Джона Келли и помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера после увольнения госсекретаря США Рекса Тиллерсона. На его место Трамп назначил экс-директора ЦРУ Майка Помпео.
В эфире НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский ранее рассказал о возможных перестановках в администрации президента США после отставки Рекса Тиллерсона.
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