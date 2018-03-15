В Калифорнии учитель выстрелил в школьника на уроке по безопасности

В школе в Калифорнии учитель ранил подростка на уроке по общественной безопасности (course on public safety).

Сотрудник полиции и по совместительстве вице-мэр города Сисайд Дэннис Александер проводил в школе урок по общественной безопасности. В ходе урока он направил пистолет в потолок и нажал на курок для того, чтобы убедиться, что оружие не заряжено, сообщил телеканал KTVU.

Прогремел выстрел и один из учеников рикошетом получил ранение. Отец пострадавшего школьника сообщил, что осколки пули попали его сыну в спину. В ходе инцидента от падения обломков потолка пострадали еще два ученика.

Телеканал сообщает также, что в Калифорнии запрещено носить оружие в школе (с небольшими исключениями для сотрудников полиции), на время расследования Александер отстранен от работы и в полиции, и в школе.

Напомним, в феврале в результате стрельбы в школе городка Паркленд американского штата Флорида погибли 17 человек. Стрелявшего задержали, он признал вину.

После этого школьники США стали устраивать марши за ужесточение контроля над оборотом оружия. Американский президент Дональд Трамп пообещал разобраться с насилием в школах.

Американские художники переделали рекламный щит в Лас-Вегасе, предложив за 29 долларов стрелять по школьникам.