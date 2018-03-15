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Защита Манафорта просит суд исключить из дела обвинения в отмывании им денег
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Защита Манафорта просит суд исключить из дела обвинения в отмывании им денег 

ТАСС 15 марта 2018
ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Адвокаты бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта попросили суд исключить из обвинительного заключения ключевой пункт об отмывании денег и незаконном лоббировании. Соответствующее ходатайство было опубликовано в среду в судебном электронном архиве.
Сторона защиты утверждает, что выдвинувший против Манафорта обвинения спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий утверждения о российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, превысил свои полномочия. Адвокаты напоминают, что обвинения в финансовых махинациях касаются работы их клиента с украинской Партией регионов. Но это сотрудничество имело место в 2006 году, за 10 лет до президентских выборов в США 2016 года. При этом обвинительное заключение «не содержит никаких предположений о координации между лицами, связанными с кампанией президента Трампа и российским правительством», которые и стали причиной для начала расследования Мюллера.
Адвокаты также указывают на некоторые временные нестыковки, связанные с получением Манафортом вознаграждения и обвинениями в предоставлении ложных данных при выполнении требований закона о регистрации иностранных агентов. «Таким образом, ни одно из утверждений в обвинении не соответствует понятию сговора с целью отмывания денег», — считают юристы.
По этой статье Манафорт может получить до 20 лет тюрьмы. Он своей вины не признает.
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