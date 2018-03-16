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В ЕС говорят о новых санкциях для сохранения сделки по иранскому атому
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В ЕС говорят о новых санкциях для сохранения сделки по иранскому атому 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ИА Regnum
ТАСС, 16 марта. Великобритания, Германия и Франция предлагают Евросоюзу ввести новые санкции в отношении Ирана, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не отказываться от соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении официальный документ.
В нем поясняется, что Лондон, Берлин и Париж инициируют введение рестрикций против иранцев, участвующих в реализации ракетной программы страны, а также связанных с конфликтом в Сирии. «В ближайшие дни мы распространим список лиц и организаций, которые, по нашему мнению, должны стать мишенью [санкций] в связи с их публично продемонстрированной ролью [в ракетной программе и сирийском конфликте]», — приводит Reuters выдержку из документа.
Авторы инициативы считают, что такие ограничительные меры не будут противоречить положениям соглашения по атому, которые допускают введение новых санкций в отношении Исламской Республики, если они не связаны с ее ядерной программой. Великобритания, Германия и Франция надеются, что подобный шаг убедит Трампа не отказываться от соблюдения условий ядерной сделки, которая, как он считает, не устраняет угрозу для США и их союзников со стороны Ирана.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Исламская Республика обязалась ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.
В октябре прошлого года президент США выступил с обращением к согражданам по поводу дальнейшего участия страны в соглашении по иранскому атому. Назвав СВПД «одной из худших» и наиболее невыгодных Вашингтону сделок, Трамп фактически выступил за перезаключение договоренности, а в противном случае не исключил возможность выхода из соглашения. В его выступлении звучали и обвинения в поддержке терроризма, а также претензии к ракетной программе Тегерана.
Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявил 14 марта, что принятое на этой неделе Трампом решение об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США говорит о подготовке Вашингтона к выходу из соглашения по иранской атомной программе.
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