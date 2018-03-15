Трампу представили названный в честь него военный самолет 

Американскому президенту Дональду Трампу представили именной военный самолет F/A-18 Growler. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на корреспондентов пула Белого дома.
"На авиастроительном заводе Boeing президенту в ангаре были представлены два новых реактивных истребителя, — цитирует агентство слова журналистов. — Первый был F/A-18, на котором красовалось: «Главнокомандующий Дональд Дж. Трамп».
Палубный самолет радиоэлектронной борьбы ВМС США Boeing FA-18 Growler разработан на базе истребителя F/A-18F Super Hornet. Первый полет машина совершила летом 2006 года, серийное производство началось в 2007 году.