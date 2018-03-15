Ким Чен Ын рассказал, что он просто использует Трампа, чтобы познакомиться со Сторми Дэниэлс

Ким Чен Ын сообщил своему ближайшему окружению, что он предложил встретиться с Дональдом Трампом только для того, чтобы приблизиться к своей настоящей цели — знакомству с бывшей звездой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс (Stormy Daniels).

Один из приближенных северокорейского диктатора заявил, что Ким раскрыл свои подлинные намерения, связанные с направленным Трампу приглашением, в четверг вечером на правительственном совещании. По его словам, «Ким назвал себя большим поклонником Сторми и признал, что, если в итоге он получит шанс познакомиться с ней, встреча с Трампом будет „необходимым злом“».

Он также добавил, что сначала Ким пытался организовать встречу с Дэниэлс через бывшего игрока НБА Денниса Родмана (Dennis Rodman), своего близкого друга, «но, когда Деннис, сказал, что он не знаком со Сторми, Ким смирился с тем, что ему придется иметь дело с Трампом».

Как сообщается, Ким готов воспользоваться любыми рычагами, чтобы заставить Трампа организовать ему встречу с бывшей порноактрисой. «Если Ким не встретится со Сторми, мы возобновим ракетные испытания», — заявил источник.

Когда одному из высокопоставленных сотрудников Белого дома сообщили о настоящей причине, по которой Ким предложил встретиться с Трампом, он сперва был шокирован, но потом заметил: «В наше время возможно все».