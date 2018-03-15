Неизвестные открыли стрельбу в общежитии Северо‐Западного университета США

США в общежитии Северо‐Западного университета, расположенного в пригороде Чикаго слышны выстрелы. Об этом сообщило американское издание The Hill в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в день студенческих протестов против насилия и оружия.

В первый раз человека с ружьем в руках заметили на углу

Эмерсон-стрит. Людей, находящихся в этом районе предупреждают о возможной опасности и призывают укрыться. Полиция

Северо-Западного

университета находится на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что 16 американских учителей из штата Техас провели тренировку, в ходе которой учились обращаться с оружием для того, чтобы обороняться и защищаться от возможных стрелков.