Трюдо: Канада рада желанию США перезаключить NAFTA, но будет стоять на своих позициях

ОТТАВА , 15 марта. / ТАСС /. Канада приветствует желание США о скорейшем перезаключении Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), но будет твердо стоять на своих позициях в ходе переговорного процесса. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время посещения одного из металлургических предприятий провинции Онтарио.

" [США] теперь решили, что хотят завершить сделку быстрее, что хорошо, — сказал он. — Но мы стоим на своих позициях [на переговорах]".

По словам Трюдо, Оттава представила Вашингтону предложения, «которые бы ожидали от нас люди». При этом он подчеркнул, что Канада не собирается «сбивать с ног» американцев в ходе переговорного процесса.

В понедельник пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп и премьер Трюдо в телефонном разговоре обсудили текущие консультации по изменению условий NAFTA. В ходе беседы, в частности, Трамп «подчеркнул важность скорейшего завершения нынешних переговоров по NAFTA с целью обеспечения работоспособности обрабатывающей промышленности в Соединенных Штатах и в Северной Америке, а также для защиты экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов».