Европарламент признался в тайных контактах с северокорейской верхушкой

Делегация Европейского парламента заявила, что на протяжении трех лет вела тайные переговоры с властями КНДР . Об этом сообщает Telegraph.

Лидер делегации Нирж Дейва рассказал, что за три года депутаты Европарламента 14 раз встречались с северокорейскими чиновниками, в том числе министрами. Тайный диалог был направлен на то, чтобы убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы.

"Мы тайно встречались с высокопоставленными северокорейцами 14 раз. Мы объясняли наши причины для беспокойства, а они объясняли свои", — сказал депутат.