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Экс-госсекретаря Тиллерсона в США вспоминают без лишних сантиментов
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Экс-госсекретаря Тиллерсона в США вспоминают без лишних сантиментов 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Бывший сотрудник ЦРУ считает, что новый глава Госдепа Помпео — это проект президента США.
В Кремле исключили ухудшение отношений с США из-за смены Главы Госдепа. «Хуже уже некуда», — отметил пресс— секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, выразив при этом надежду на конструктивный и трезвый подход в отношениях двух стран.
Между тем, кандидатуры нового главы ведомства Майка Помпео и пришедшей на его место в ЦРУ Джины Хэспел подверглись жесткой критике внутри США. А экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона, чей уход назвали «рекзитом», вспоминают без лишних сантиментов.
«Сейчас как никогда Трампу нужен человек, который бы продемонстрировал успехи администрации Трампа на внешнеполитической арене, потому что скоро выборы в конгресс, а скоро и президента», — рассказал главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, политолог Александр Петров.
Бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн уверен, что Помпео — это проект президента США Дональда Трампа, а значит новый госсекретарь будет делать то, что ему скажет глава государства.
«Тиллерсон был персоной более независимой, более крупного калибра, но Трамп не мог на него положиться как на человека. Сейчас трудно сказать, как именно его увольнение скажется на внешней политике США», — заявил Макговерн.
В любом случае, вопросов с утверждением Помпео, в Конгрессе, скорее всего не возникнет. А вот вокруг персоны нового директора ЦРУ Джины Хэспел сейчас куда больше шума. Опытный офицер разведки — в свое время отвечала за секретные тюрьмы за пределами США, где практиковались пытки.
Эта страничка в образцовом резюме, вероятнее всего, отпугнет немалого конгрессменов, считают эксперты. Так что с Хэспел вопрос не решен.
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