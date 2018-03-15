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Нетаньяху выразил уверенность в том, что сработается с Помпео
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Нетаньяху выразил уверенность в том, что сработается с Помпео 

RT на русском 15 марта 2018
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что сумеет сработаться с Майком Помпео после того, когда тот возглавит американское внешнеполитическое ведомство. «В ходе моих встреч с Помпео я был очень впечатлён его способностями и опытом. Я уверен, что мы также отлично сработаемся с ним…», — цитирует его РИА Новости.
13 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что Помпео заменит Рекса Тиллерсона на посту главы Госдепартамента.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал отставку Тиллерсона с поста госсекретаря США.
RT на русском: последние новости
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