Генпрокурор США задумал уволить «второго человека» в ФБР до его официальной отставки

Отмечается, что примерно в середине марта Маккейб должен был официально уйти в отставку. Однако Сешнс планирует уволить его за несколько дней до этого, тем самым лишив его государственной пенсии.

По данным СМИ, Маккейб не был «достаточно откровенен» в ходе расследования минюста , касавшегося дела экс-госсекретаря Хиллари Клинтон . Речь идет о расследовании ФБР в отношении использования Клинтон личного почтового ящика для рабочей переписки.

Это может стать основанием для досрочного прекращения полномочий, отмечает Fox News