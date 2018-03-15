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Генпрокурор США задумал уволить «второго человека» в ФБР до его официальной отставки
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Генпрокурор США задумал уволить «второго человека» в ФБР до его официальной отставки 

Газета.Ru 15 марта 2018
Генпрокурор США Джефф Сешнс задумал уволить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба до его официальной отставки. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что примерно в середине марта Маккейб должен был официально уйти в отставку. Однако Сешнс планирует уволить его за несколько дней до этого, тем самым лишив его государственной пенсии.
По данным СМИ, Маккейб не был «достаточно откровенен» в ходе расследования минюста, касавшегося дела экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Речь идет о расследовании ФБР в отношении использования Клинтон личного почтового ящика для рабочей переписки.
Это может стать основанием для досрочного прекращения полномочий, отмечает Fox News.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует отправить в отставку самого Сешнса.
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