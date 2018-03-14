Орбитальные войны: как руководство США добивается милитаризации космоса

Президент США Дональд Трамп в речи перед военными базы Миармар в штате Калифорния в очередной раз заявил о намерении создать новый тип войск — «космических», наряду с уже существующими наземными, воздушными и военно‐морскими. Риторика президента далека от оборонительной: космос, говорит он, должен стать таким же доменом войны, как воздух, земля и море.

Фото: NASA

Оспариваемая зона

Трамп проявил себя как лидер-милитарист, щедро раздающий финансирование и высшие органы власти людям с погонами. Тем интереснее то, что руководство Пентагона выступило против идей президента о создании нового типа вооруженных сил — уже полгода руководители

военно-воздушных

сил борются с предложенным Белым домом законопроектом о создании в рамках небесных сил США нового «космического подразделения», по аналогии с Корпусом морской пехоты — подразделением флота.

Против этих поползновений высказывался даже сам глава Пентагона, Джеймс «Бешеный пес» Мэттис, ветеран всех ближневосточных кампаний США. А анонимы из Белого дома рассказывали либеральным американским СМИ, что о создании космических войск Трамп начал говорить уж слишком преждевременно. И тем не менее выпущенная еще в декабре национальная стратегия безопасности трамповской администрации однозначна: космос там неоднократно упоминается как оспариваемая, в том числе военными методами, зона. Формулировка гораздо более кровавая, чем у предшественника Обамы, в национальной стратегии которого всего лишь говорилось о необходимости отвечать угрозам тех сил, кто стремится использовать космос не только в мирных целях.

Так что, сколько бы Пентагон ни препирался, тренд на милитаризацию космоса очевиден: ВВС США уже сделали много шагов по подготовке к космической войне с Китаем и Россией — в частности, закупили новые спутниковые системы и маленькие, дешевые транспортники. Да и в целом свое нежелание расширяться Пентагон объясняет вовсе не внезапным приступом пацифизма, а нежеланием «сужать» и «расплескивать» стратегическую инициативу, а также плодить бюрократию.

Это решение добавит много пунктов в организационные чарты и потребует много денег. Если бы у меня было много денег, я бы проинвестировал их в смертоносность, а не в бюрократию… Мне не нужен еще один верховный командующий и еще шесть его заместителей

— глава ВВС США Хизер Уилсон.

Ящик Пандоры

С российской стороны заявление Трампа прокомментировал

вице-премьер

Дмитрий Рогозин, отвечающий в правительстве за развитие оружейных технологий.

Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры

— Дмитрий Рогозин.

Ранее МИД РФ отмечал, что США с 2012 года последовательно проталкивают свой проект кодекса поведения в космосе, положения которого дают право одному государству на силовые действия в отношении космических аппаратов других стран. Действия несанкционированные, надъюрисдикционные и односторонние.

В разгар холодной войны в 1967 году США, СССР и Великобритания решили сделать космос зоной демилитаризации и подписали договор, согласно которому на Луне, орбите Земли и спутниках запрещено размещать оружие массового поражения. Там же запрещено испытывать новые виды вооружения. Вот только договор не предусматривает запрет на размещение в космосе «конвенциональных» военных сил, что до последнего времени происходило крайне редко. Сейчас договор подписали в совокупности более 100 стран.