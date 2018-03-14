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Китай намерен продолжать сотрудничество с США — МИД КНР
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Китай намерен продолжать сотрудничество с США — МИД КНР 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Пекин, 14 марта /Синьхуа/ — Китай одобряет усилия, приложенные Р. Тиллерсоном для развития китайско-американских отношений, и готов прилагать совместные с новым госсекретарем США усилия для продвижения поступательного и стабильного развития китайско-американских отношений. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
По словам Лу Кана, Китай готов прилагать совместные с новым госсекретарем США усилия, а также на основе важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, в духе взаимного уважения и взаимной выгоды, сосредоточиваясь на сотрудничестве и управляя и ставя на контроль разногласия, продвигать поступательное, здоровое и стабильное развитие китайско-американских отношений.
13 марта президент США Дональд Трамп объявил о замене Р. Тиллерсона Майком Помпео, директором Центрального разведывательного управления США. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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