Китай намерен продолжать сотрудничество с США — МИД КНР

Пекин, 14 марта /Синьхуа/ — Китай одобряет усилия, приложенные Р. Тиллерсоном для развития китайско-американских отношений, и готов прилагать совместные с новым госсекретарем США усилия для продвижения поступательного и стабильного развития китайско-американских отношений. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

По словам Лу Кана, Китай готов прилагать совместные с новым госсекретарем США усилия, а также на основе важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, в духе взаимного уважения и взаимной выгоды, сосредоточиваясь на сотрудничестве и управляя и ставя на контроль разногласия, продвигать поступательное, здоровое и стабильное развитие китайско-американских отношений.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил о замене Р. Тиллерсона Майком Помпео, директором Центрального разведывательного управления США. -0-