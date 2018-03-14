Трамп превратил Белый дом в игорный

На кону — законы, против которых выступают ближайшие советники президента, политические иницитивы, против которых предостерегают эксперты, и разного рода программы, которые последовательно отвергают американские законодатели (включая республиканцев). Президентство Трампа строится на весьма опасной игре. Его последняя идея встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном лишь укрепляет эту навязчивую систему принятия рискованных решений.

На любой сложный вопрос, на любую вызывающую раздражение тему, на любую фантазию, пришедшую в голову президенту, — один ответ. Делаем ставку — пан или пропал. Система проста: пойти на тот или иной шаг, не посоветовавшись с профессионалами. О своем решении встретиться с северокорейским лидером Трамп не поставил в известность даже главу госдепартамента Рекса Тиллерсона. Цель также предельно проста: если риск оправдается, прекрасно. Если нет — Трамп продемонстрирует миру, что он все-таки пытался. Тем временем рискованное решение получает шумное освещение в СМИ, а имя Трампа не сходит с первых полос.

Идея Трампа встретиться с Ким Чен Ыном (который относится к американскому лидеру с нескрываемым пренебрежением) появилась как раз в тот момент, когда другая подобная идея — устроить быструю «сделку» между израильтянами и палестинцами — рушится на глазах. Однако для азартного игрока любой проигрыш лишь усиливает желание делать новые ставки — с целью отыграться.

На сей раз Трамп берет на себя слишком большой риск. Он всячески пытается продемонстрировать, что способен сделать то, что не смогли его предшественники. Все предыдущие президенты США пытались договориться с КНДР. Эти попытки усилились с 90-х годов, поскольку стало ясно, что Пхеньян продвигается в создании собственного ядерного оружия. Клинтон, Буш и Обама видели в этом глобальную угрозу для мира. Однако все попытки потерпели провал, включая встречу госсекретаря администрации Клинтона Мадлен Олбрайт с Ким Чен Иром, отцом нынешнего северокорейского лидера — в 2000 году.

«После двухдневных интенсивных переговоров я поняла, что лидер Северной Кореи считает ядерное оружие залогом своего выживания», — объяснила провал встречи Олбрайт.