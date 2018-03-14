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Симоньян рассказала о последствиях присвоения статуса иноагента RT в США
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Симоньян рассказала о последствиях присвоения статуса иноагента RT в США 

ТАСС 14 марта 2018
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Журналисты телеканала RT в США лишились аккредитации в Конгрессе, а партнеры компании стали менять контракты в худшую сторону или вовсе отказываться от сотрудничества. К таким последствиям привел статус иноагента RT в США, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, выступая на всероссийском форуме «Россия — страна возможностей».
"В Америке нас в итоге вынудили под угрозой уголовного преследования, под угрозой тюремных сроков зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Теперь из-за того, что мы зарегистрировались как иностранные агенты, нас лишили аккредитации в Конгрессе, наши партнеры давние либо совсем отказываются от нас, с нами работать, либо сильно меняют контракты, естественно в худшую для нас сторону", — сказала Симоньян.
Кроме того, по ее словам, RT в США стало сложнее звать гостей в студию, потому что люди не хотят «носить на себе это клеймо». Симоньян сообщила, что другие страны, в том числе Великобритания, направили письма в адрес RT с уведомлением, что проводят расследования, может ли RT, имея такой статус в США, вещать в их странах.
Ответ RT  Симоньян рассказала, что в ответ на эти действия RT провел «троллинговую» рекламную кампанию. «Мы — люди веселые, мы любой на нас наезд превращаем в троллинг, и этот наезд превратили в троллинг», — сказала она.
Симоньян сообщила, что кампания заключалась в том, что в Лондоне и других городах были развешены плакаты с шутливыми надписями, например, «Проиграли выборы, валите все на нас», «Подойдите ближе и узнайте, кого мы планируем хакнуть следующими», «ЦРУ называет нас рупором пропаганды. Подойдите ближе и узнайте, как мы называем ЦРУ».
Симоньян отметила, что об этой кампании написали все мировые СМИ, и за очень небольшие деньги RT получил отличный рекламный эффект. «Все эти наезды сильно затрудняют нам жизнь, но при этом одновременно увеличивают нашу аудиторию», — сказала она.
Министерство юстиции США в середине декабря зарегистрировало в качестве иностранного агента американскую частную компанию RTTV America, которая ранее сотрудничала с американским филиалом RT. В ноябре компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как иностранный агент в США.
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