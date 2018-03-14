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«Шестерку» по КНДР можно привлечь к переговорам с США
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Эксперт: «шестерку» по Северной Корее можно привлечь к переговорам США-КНДР 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: AP Photo / Ahn Young-joon
Участников шестисторонних переговоров по КНДР можно привлечь к переговорам Вашингтона и Пхеньяна на более поздней стадии, считает бывший помощник госсекретаря по разведке и исследованиям, бывший посол США в Сингапуре Стэплтон Рой.
В шестисторонних переговорах участвовали Россия, США, КНДР, Япония, Южная Корея и КНДР.
"Шестисторонние переговоры в предыдущей конфигурации, вероятно, не годятся в настоящий момент, потому что мы напрямую общаемся с Северной Кореей. Всегда сохранялся вопрос, должны ли это быть двусторонние или многосторонние переговоры. Но шестисторонний формат необходимо сохранить", — заявил Рой, выступая на брифинге по КНДР в Институте Вудро Вильсона в Вашингтоне.
Он отметил, что США и КНДР предстоит долгий процесс переговоров. "Частью этого процесса должно быть постоянное информирование и, возможно, даже привлечение к переговорам в какой-то момент стран-участниц шестисторонних переговоров, которые фундаментально в них заинтересованы", — сказал Рой.
Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча должна состояться до мая текущего года.
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