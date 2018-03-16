Трамп хочет встретиться с Кимом до конца мая

Об этом, как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Белого дома , подчеркнув, что оба президента решили извлечь уроки из ошибок прошлого и обязались продолжать тесную координацию для поддержания максимального давления на режим Ким Чен Ына

Оба собеседника выразили осторожный оптимизм и подчеркнули, что у КНДР «есть более светлое будущее, если она выберет правильный путь».

При этом, как отмечает ТАСС , Трамп твердо намерен встретиться с лидером Северной Кореи до конца мая.

8 марта тот передал президенту США через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи. Трамп его принял. По словам Белого дома, место и дата встречи будут определены позднее.