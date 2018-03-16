Ещё
Трамп хочет встретиться с Кимом до конца мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп хочет встретиться с Кимом до конца мая 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Капитал страны
Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином усилия по подготовке к предстоящим переговорам с Северной Кореей.
Об этом, как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Белого дома, подчеркнув, что оба президента решили извлечь уроки из ошибок прошлого и обязались продолжать тесную координацию для поддержания максимального давления на режим Ким Чен Ына.
Оба собеседника выразили осторожный оптимизм и подчеркнули, что у КНДР «есть более светлое будущее, если она выберет правильный путь».
При этом, как отмечает ТАСС, Трамп твердо намерен встретиться с лидером Северной Кореи до конца мая.
8 марта тот передал президенту США через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи. Трамп его принял. По словам Белого дома, место и дата встречи будут определены позднее.
Вести.Ru: последние новости
Сенаторы США выступили против "Северного потока - 2" Серийный убийца казнен в США через 34 года после вынесения приговора Минобороны России: США и "коалиция" игнорируют резолюцию Совбеза ООН по Сирии
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии272
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля709
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»57
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского32
Россия бьется со смертельно опасным противником405
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение