Дональд Трам и Ким Чен Ын встретятся в Финляндии

Место встречи лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи станет Финляндия. Именно там Дональд Трамп и Ким Чен ЫН обсудят вопрос о ликвидации ядерного оружия на полуострове, сообщает CNN.

И хотя официальных заявлений со стороны Штатов и КНДР не поступал, эту информацию подтверждают в министерстве иностранных дел Финляндии и Южной Кореи. Последняя, напомним, выступила основным посредником при организации встречи.

Напомним, информация о встрече лидеров двух государств появилась после окончания Зимних Олимпийских игр. Общаясь с чиновниками из Южной Кореи Ким Чен Ын выразил желание встретится с Трампом, и неожиданно американский лидер согласился на встречу.

Эта информация вызвала большое резонанс во всем мире, ведь ещё недавно главы этих государств обменивались колкими заявлениями, а обстановка в регионе была очень накалена: КНДР проводила испытание ядерных ракет, а США подвела к берегам полуострова авианосную группу.