Трамп назначил Науэрт исполняющей обязанности замгоссекретаря 

Американский президент Дональд Трамп назначил Хезер Науэрт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Как отмечается, ранее Науэрт занимала должность официального представителя Госдепартамента США.
Её предшественник на посту Стив Голдстейн был уволен во вторник, 13 марта, вместе с главой внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном.
Ранее СМИ сообщили, что Голдстейна уволили из-за своих высказываний об отставке Тиллерсона.
Ранее Дональд Трамп заявил, что на пост главы Госдепа вместо Тиллерсона назначен глава ЦРУ Майк Помпео.