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Трамп назначил Науэрт исполняющей обязанности замгоссекретаря
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Трамп назначил Науэрт исполняющей обязанности замгоссекретаря 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Американский президент Дональд Трамп назначил Хезер Науэрт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Как отмечается, ранее Науэрт занимала должность официального представителя Госдепартамента США.
Её предшественник на посту Стив Голдстейн был уволен во вторник, 13 марта, вместе с главой внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном.
Ранее СМИ сообщили, что Голдстейна уволили из-за своих высказываний об отставке Тиллерсона.
Ранее Дональд Трамп заявил, что на пост главы Госдепа вместо Тиллерсона назначен глава ЦРУ Майк Помпео.
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