Ещё
МИД Южной Кореи: увольнение Тиллерсона не повлияет на подходы Сеула и Вашингтона к КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Южной Кореи: увольнение Тиллерсона не повлияет на подходы Сеула и Вашингтона к КНДР 

ТАСС 14 марта 2018
СЕУЛ, 14 марта. /ТАСС/. Смена руководства Госдепартамента не повлияет на сотрудничество Сеула и Вашингтона по проблеме КНДР. Об этом заявила в среду министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва в ходе встречи с журналистами.
"До настоящего момента Южная Корея и США поддерживали тесное взаимодействие, которое будет сохраняться и после прихода нового главы внешнеполитического ведомства", — отметила глава МИД. В то же время Кан Гён Хва заявила, что в связи с перестановками в Госдепартаменте, возможно, ей придется «скорректировать планы» визита в Вашингтон, намеченного ранее на период с 15 по 17 марта.
Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о том, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео — директора Центрального разведывательного управления. Позднее Тиллерсон уточнил, что официально перестанет числиться руководителем внешнеполитического ведомства с 31 марта. Он заявил, что поручит временно исполнять свои обязанности первому заместителю госсекретаря США Джону Салливану.
ТАСС: последние новости
NY Post: супруга Дональда Трампа - младшего подала на развод СМИ: план Трампа по опиоидному кризису предусматривает смертную казнь для наркодельцов Мэттис заявил, что уход Тиллерсона не скажется на отношениях США с союзниками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России330
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям190
Атомные подлодки РФ дошли до США194
Люди согрешили с денисовцами дважды25
Порошенко поставили ультиматум по Крыму49
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение