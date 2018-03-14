Ещё
В Израиле ждут, что Россия перенесет посольство в Иерусалим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Израиле ждут, что Россия перенесет посольство в Иерусалим 

BFM.RU 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Израиль контактирует с рядом стран по вопросу переноса их посольств в Иерусалим. Тель-Авив надеется, что примеру США и Гватемалы последует и Россия, заявил РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Коррен. Он напомнил, что на прошлой неделе состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом Гватемалы Джимми Моралесом, в ходе которой были подтверждены планы переноса посольства этой страны в Иерусалим. Ранее о переносе американского посольства заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы контактируем с другими странами, не буду вдаваться в детали, но мы надеемся, что будут и другие государства, которые пойдут по пути исторической правды и признания того факта, что Иерусалим является столицей еврейского народа и Государства Израиль. И дай бог, мы услышим когда-нибудь положительное решение российской стороны», — рассказал посол.
Израиль называет Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до декабря были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.
BFM.RU: последние новости
Дональд Трамп — младший разводится с супругой Обзор инопрессы. За рубежом создается «единый фронт для наказания» России? «Рекс, ешь салат!»: американские СМИ подводят итоги года работы Рекса Тиллерсона
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России216
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям178
Атомные подлодки РФ дошли до США135
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео395
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле308
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение