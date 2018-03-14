В Израиле ждут, что Россия перенесет посольство в Иерусалим

Израиль контактирует с рядом стран по вопросу переноса их посольств в Иерусалим. Тель-Авив надеется, что примеру США и Гватемалы последует и Россия, заявил РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Коррен. Он напомнил, что на прошлой неделе состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом Гватемалы Джимми Моралесом, в ходе которой были подтверждены планы переноса посольства этой страны в Иерусалим. Ранее о переносе американского посольства заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы контактируем с другими странами, не буду вдаваться в детали, но мы надеемся, что будут и другие государства, которые пойдут по пути исторической правды и признания того факта, что Иерусалим является столицей еврейского народа и Государства Израиль. И дай бог, мы услышим когда-нибудь положительное решение российской стороны», — рассказал посол.

Израиль называет Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до декабря были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.