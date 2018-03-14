В МИД РФ рассказали о целях США в Афганистане

Целью Соединенных Штатов Афганистане является дестабилизация обстановки в стране с переносом ее в Россию , а после провозглашение себя единственным гарантом безопасности в регионе.

По мнению Кабулова, США находится в Афганистане ради того, чтобы влиять на соседние государства, в числе которых Россия, Иран Китай . Стратегической целью Штатов является дестабилизация обстановки в стране с последующим переносом ее в Россию, а после «стабилизация» с целью объявить себя единственным гарантом порядка в регионе.

«На наш взгляд, США находятся в Афганистане прежде всего с целью контроля и влияния на политические процессы в соседних с ним странах, а также проецирования силы на своих региональных конкурентов, в первую очередь Китай, Россию и Иран», — отметил Замир Кабулов.