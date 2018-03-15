Ещё
NBC: сенаторы хотят рассекретить доклад о причастности возможного главы ЦРУ к пыткам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NBC: сенаторы хотят рассекретить доклад о причастности возможного главы ЦРУ к пыткам 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: ТВ Центр
НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Ряд сенаторов требует от администрации президента Дональда Трампа рассекретить документы, в которых есть информация о степени причастности выдвинутой на пост директора ЦРУ Джины Хэспел к применению спецслужбами США пыток в секретных тюрьмах за рубежом в отношении подозреваемых в терроризме. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC.
По ее данным, ряд сенаторов как из числа демократов, так и из числа республиканцев возражает против назначения Хэспел и хотят предать гласности засекреченную информацию о ее послужном списке перед слушаниями, посвященными утверждению ее кандидатуры. Среди таковых NBC называет демократа от штата Орегон Рона Уайдена и председателя комитета верхней палаты Конгресса по делам вооруженных сил Джона Маккейна (республиканец от штата Аризона).
Речь идет о докладе, подготовленном комитетом по разведке Сената Конгресса США в 2014 году. Конгресс тогда опубликовал несекретную часть доклада, в котором отмечалось, что ЦРУ «ввело в заблуждение Белый дом и американский народ», а на самом деле применяло различные виды пыток по отношению к пленным, которые, предположительно, были боевиками террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и других группировок и содержались на секретных объектах в разных странах мира в период между 2002 и 2006 годом. Копии полной (засекреченной) версии доклада, насчитывающей около 6,7 тыс. страниц, были направлены в том числе в ЦРУ, Пентагон и министерство юстиции США для ознакомления и включения в их архивы.
Во вторник представители правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) информировали, что выдвинутый на пост госсекретаря США Майкл Помпео и Хэспел считали допустимыми пытки. В докладах HRW, подготовленных в январе и феврале 2017 года, констатируется, что Помпео не раз высказывался в поддержку применения пыток и осуществления массового сбора данных об американцах. В материалах HRW также приводятся данные о том, что Хэспел в начале 2000-х годов надзирала за пытками подозреваемых в терроризме. Она, в частности, после терактов 11 сентября 2001 года руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде, где содержались подозреваемые в террористической деятельности.
Кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США. Руководители профильных комитетов Сената (по иностранным делам и разведке), которые представляют правящую Республиканскую партию, пообещали скорейшее рассмотрение этих кандидатур. В комитете по иностранным делам уточнили, что у них такие слушания состоятся, как ожидается, в апреле.
ТАСС: последние новости
Эрдоган: США должны вывести курдские отряды из Манбиджа для сотрудничества с Турцией В ЕС говорят о новых санкциях для сохранения сделки по иранскому атому СМИ: план Трампа по опиоидному кризису предусматривает смертную казнь для наркодельцов
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля299
Джонсон отказался жать руку послу России205
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе37
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня33
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам59
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение