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Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал США
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Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал США 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник перед американскими морскими пехотинцами, заявил о необходимости модернизации ядерного арсенала страны и расширении инвестиций в создание гиперзвукового оружия. Его речь транслировал Белый дом.
Обращаясь к морпехам на военно-воздушной базе «Мирамар» (штат Калифорния), он пообещал, что вооруженные силы получат средства, которых у них «не было никогда». «Мы также модернизируем наши ядерные вооружения и восстанавливаем нашу ядерную инфраструктуру. Мы вкладываем больше денег, чем когда-либо, потому что нам нужно быть впереди, дальше, чем любая другая страна», — сказал американский лидер.
"Это те средства, о применении которых мы даже не хотим думать. Но нам нужно быть готовыми", — добавил он. По словам Трампа, США превосходят другие страны по ядерному потенциалу, потому что у них «нет иного выбора». Кроме того, как отметил американский лидер, Вашингтон расширил «на 50% инвестиции в гиперзвуковые системы вооружений».
"Мы наконец снова будем лидировать в космосе, — подчеркнул Трамп. — Очень скоро мы отправимся на Марс".
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