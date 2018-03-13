Глава пресс-службы Госдепа временно займет место уволенного замгоссекретаря

Во вторник стало известно, что Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона , на эту должность выдвинут Майкл Помпео — нынешний глава Центрального разведывательного управления . Теперь уже бывший замгоссекретаря США по публичной дипломатии Стивен Голдстин в связи с этим заявил, что Тиллерсон не хотел покидать должность госсекретаря, а Трамп не разъяснил, почему решил отстранить его.

Из-за таких высказываний Белый дом принял решение уволить Голдстина. В его заявлении буквально говорилось, что у Тиллерсона «были все намерения оставаться» на посту руководителя внешнеполитического ведомства США, что он добился «осязаемого прогресса по критически важным вопросам национальной безопасности», а также «наладил

отношения с коллегами» в других странах мира. «Госсекретарь не разговаривал нынешним утром с президентом, и ему не известна причина [отставки]», — гласило заявление Голдстина.