Ещё
Глава пресс-службы Госдепа временно займет место уволенного замгоссекретаря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава пресс-службы Госдепа временно займет место уволенного замгоссекретаря 

ТАСС 13 марта 2018
ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт станет исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью взамен занимавшего эту должность Стивена Голдстина. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Белого дома.
Решение назначить Науэрт принял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Следующее лицо назначается и.о. замгоссекретаря по публичной дипломатии — Хезер Науэрт Норби из Нью-Йорка», — говорится в сообщении.
Во вторник стало известно, что Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, на эту должность выдвинут Майкл Помпео — нынешний глава Центрального разведывательного управления. Теперь уже бывший замгоссекретаря США по публичной дипломатии Стивен Голдстин в связи с этим заявил, что Тиллерсон не хотел покидать должность госсекретаря, а Трамп не разъяснил, почему решил отстранить его.
Из-за таких высказываний Белый дом принял решение уволить Голдстина. В его заявлении буквально говорилось, что у Тиллерсона «были все намерения оставаться» на посту руководителя внешнеполитического ведомства США, что он добился «осязаемого прогресса по критически важным вопросам национальной безопасности», а также «наладил
отношения с коллегами» в других странах мира. «Госсекретарь не разговаривал нынешним утром с президентом, и ему не известна причина [отставки]», — гласило заявление Голдстина.
48-летняя Науэрт была назначена руководителем пресс-службы Госдепартамента в конце апреля прошлого года, до этого она была ведущей на телеканале Fox News. Там она вела программу новостей Fox&Friends, которая, по словам президента Трампа, входит в число его любимых.
ТАСС: последние новости
Эрдоган: США должны вывести курдские отряды из Манбиджа для сотрудничества с Турцией CNN: после увольнения Тиллерсона в отставку подали руководитель его аппарата и заместитель Что известно о Джине Хаспел – первой женщине во главе ЦРУ
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля229
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня30
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе34
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам49
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию541
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение