Глава пресс-службы Госдепа временно займет место уволенного замгоссекретаря 

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт станет исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью взамен занимавшего эту должность Стивена Голдстина. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Белого дома.
Решение назначить Науэрт принял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Следующее лицо назначается и.о. замгоссекретаря по публичной дипломатии — Хезер Науэрт Норби из Нью-Йорка», — говорится в сообщении.
Во вторник стало известно, что Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, на эту должность выдвинут Майкл Помпео — нынешний глава Центрального разведывательного управления. Теперь уже бывший замгоссекретаря США по публичной дипломатии Стивен Голдстин в связи с этим заявил, что Тиллерсон не хотел покидать должность госсекретаря, а Трамп не разъяснил, почему решил отстранить его.
Из-за таких высказываний Белый дом принял решение уволить Голдстина. В его заявлении буквально говорилось, что у Тиллерсона «были все намерения оставаться» на посту руководителя внешнеполитического ведомства США, что он добился «осязаемого прогресса по критически важным вопросам национальной безопасности», а также «наладил
отношения с коллегами» в других странах мира. «Госсекретарь не разговаривал нынешним утром с президентом, и ему не известна причина [отставки]», — гласило заявление Голдстина.
48-летняя Науэрт была назначена руководителем пресс-службы Госдепартамента в конце апреля прошлого года, до этого она была ведущей на телеканале Fox News. Там она вела программу новостей Fox&Friends, которая, по словам президента Трампа, входит в число его любимых.