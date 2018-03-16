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Трамп не планирует кадровых перестановок в ближайшее время в Белом доме
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Трамп не планирует кадровых перестановок в ближайшее время в Белом доме 

ТАСС 16 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не планирует проведение кадровых перестановок в ближайшее время в Белом доме. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс на брифинге для журналистов.
"Глава аппарата [Белого дома Джон Келли] этим утром переговорил с некоторыми сотрудниками и заверил их в том, что на данном этапе не будет никаких внезапных кадровых перестановок", — отметила она, добавив, что сотрудники не должны проявлять обеспокоенность.
Ранее газета The Washington Post информировала о том, что Трамп якобы уже принял решение уволить своего помощника по национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта Макмастера. Издание утверждает, что глава государства намерен произвести и другие кадровые перестановки в Белом доме.
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