Ещё
ФБР арестовало в США четырех человек, причастных к организации взрыва в исламском центре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФБР арестовало в США четырех человек, причастных к организации взрыва в исламском центре 

ТАСС 14 марта 2018
НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Агенты ФБР арестовали четырех мужчин в штате Иллинойс по подозрению в терроризме. Как сообщила в среду телекомпания ABC со ссылкой на представленные в федеральный суд штата Иллинойс документы, арестованные причастны к взрыву в исламском центре в городе Блумингтон (штат Миннесота) в августе 2017 года и к попытке организации взрыва в медицинской клинике в городе Чампейн (штат Иллинойс) в ноябре 2017 года.
По данным ABC, в середине февраля 2018 года в правоохранительные органы поступило послание от неизвестного, который предупредил о том, что житель городка Кларенс (штат Иллинойс) скупает в большом количестве химические ингредиенты. В ходе обысков у подозреваемого и его предполагаемых сообщников было обнаружено огнестрельное оружие, приспособленное для стрельбы очередями.
Взрыв в исламском центре Дар аль-Фарук в Блумингтоне произошел рано утром 5 августа прошлого года. В тот момент на территории центра находились до 20 верующих, из которых никто не пострадал. Мусульмано-американское общество штата Миннесота объявило награду в размере $10 тыс. за помощь в поимке лиц, причастных к преступлению.
ТАСС: последние новости
Эрдоган: США должны вывести курдские отряды из Манбиджа для сотрудничества с Турцией В ЕС говорят о новых санкциях для сохранения сделки по иранскому атому СМИ: план Трампа по опиоидному кризису предусматривает смертную казнь для наркодельцов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля299
Джонсон отказался жать руку послу России205
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе37
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня33
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам59
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение