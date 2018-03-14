ФБР арестовало в США четырех человек, причастных к организации взрыва в исламском центре

НЬЮ-ЙОРК , 14 марта. / ТАСС /. Агенты ФБР арестовали четырех мужчин в штате Иллинойс по подозрению в терроризме. Как сообщила в среду телекомпания ABC со ссылкой на представленные в федеральный суд штата Иллинойс документы, арестованные причастны к взрыву в исламском центре в городе Блумингтон (штат Миннесота) в августе 2017 года и к попытке организации взрыва в медицинской клинике в городе Чампейн (штат Иллинойс) в ноябре 2017 года.

По данным ABC, в середине февраля 2018 года в правоохранительные органы поступило послание от неизвестного, который предупредил о том, что житель городка Кларенс (штат Иллинойс) скупает в большом количестве химические ингредиенты. В ходе обысков у подозреваемого и его предполагаемых сообщников было обнаружено огнестрельное оружие, приспособленное для стрельбы очередями.

Взрыв в исламском центре Дар аль-Фарук в Блумингтоне произошел рано утром 5 августа прошлого года. В тот момент на территории центра находились до 20 верующих, из которых никто не пострадал. Мусульмано-американское общество штата Миннесота объявило награду в размере $10 тыс. за помощь в поимке лиц, причастных к преступлению.