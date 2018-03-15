Экс-главе штаба Трампа грозит до 305 лет заключения

Полу Манафорту , бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа , грозит до 305 лет заключения, если его признают виновным по всем пунктам. Об этом сообщает CNN.

"Учитывая характер обвинений в отношении подсудимого и очевидный объем доказательств против него, подсудимый с большой вероятностью проведет остаток жизни в тюрьме", — сказал судья окружного суда Вирджинии Т. С. Эллис.

Телеканал подсчитал, что если Манафорта признают виновным по всем пунктам, — а ему вменяется уклонение от налогов, несколько эпизодов банковских махинаций и участие в заговоре, — то экс-главу штаба Трампа могут приговорить к 305 годам тюрьмы.

Ранее Манафорт отказался признавать себя виновным в мошенничестве.