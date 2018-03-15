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Экс-главе штаба Трампа грозит до 305 лет заключения
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Экс-главе штаба Трампа грозит до 305 лет заключения 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Tom Williams/CQ Roll Call/AP
Полу Манафорту, бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа, грозит до 305 лет заключения, если его признают виновным по всем пунктам. Об этом сообщает CNN.
"Учитывая характер обвинений в отношении подсудимого и очевидный объем доказательств против него, подсудимый с большой вероятностью проведет остаток жизни в тюрьме", — сказал судья окружного суда Вирджинии Т. С. Эллис.
Телеканал подсчитал, что если Манафорта признают виновным по всем пунктам, — а ему вменяется уклонение от налогов, несколько эпизодов банковских махинаций и участие в заговоре, — то экс-главу штаба Трампа могут приговорить к 305 годам тюрьмы.
Ранее Манафорт отказался признавать себя виновным в мошенничестве.
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