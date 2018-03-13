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Могерини: встреча лидеров США и КНДР может помочь решению ядерной проблемы
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Могерини: встреча лидеров США и КНДР может помочь решению ядерной проблемы 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если она состоится, может содействовать решению ядерной проблемы Корейского полуострова, заявила во вторник глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.
Южнокорейская газета «Тона ильбо» со ссылкой на высокопоставленный источник в президентской администрации Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Ын выразил «сильное желание» подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами.
"Потенциальная готовность президента Трампа принять приглашение на саммит представляет еще один возможный элемент прорыва к дипломатическому решению", — сказала Могерини на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.
При этом глава дипломатии ЕС подчеркнула важность совместных усилий международного сообщества в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. «Ситуация на Корейском полуострове может трансформироваться из состояния потенциальной катастрофы в демонстрацию силы многосторонней дипломатии», — сказала она.
Трансляцию выступления вела видеослужба Еврокомиссии.
Ранее администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила «приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима».
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