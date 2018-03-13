Могерини: встреча лидеров США и КНДР может помочь решению ядерной проблемы

Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.

Южнокорейская газета «Тона ильбо» со ссылкой на высокопоставленный источник в президентской администрации Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Ын выразил «сильное желание» подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами.

"Потенциальная готовность президента Трампа принять приглашение на саммит представляет еще один возможный элемент прорыва к дипломатическому решению", — сказала Могерини на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге

При этом глава дипломатии ЕС подчеркнула важность совместных усилий международного сообщества в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. «Ситуация на Корейском полуострове может трансформироваться из состояния потенциальной катастрофы в демонстрацию силы многосторонней дипломатии», — сказала она.

Трансляцию выступления вела видеослужба Еврокомиссии