Тиллерсон назвал исполняющего обязанности госсекретаря

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Тиллерсон: полномочия госсекретаря США будет временно исполнять Джон Салливан 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: Reuters
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан будет временно исполнять полномочия главы Госдепартамента, пока Сенат Конгресса США не утвердит на этот пост кандидатуру директора ЦРУ Майкла Помпео. Об этом заявил журналистам Рекс Тиллерсон, отправленный во вторник американским лидером Дональдом Трампом в отставку с должности госсекретаря.
"Начиная с конца этого дня я делегирую все полномочия госсекретаря заместителю Салливану", — отметил он, добавив, что официально завершит пребывание на посту шефа американской дипломатии "в полночь 31 марта".
Все это время, по словам Тиллерсона, он будет "решать административные вопросы", связанные с его уходом с этой должности, а также "обеспечивать плавную и организованную передачу дел" Помпео, когда "страна продолжает сталкиваться со значительными политическими проблемами и вызовами национальной безопасности". Он также призвал заместителей госсекретаря США и исполняющих их обязанности "оставаться на своих должностях и продолжать работу в Госдепартаменте".
Тиллерсон рассказал, что встретится сегодня с сотрудниками внешнеполитического ведомства и поблагодарит их за проделанную работу.
О решении Трампа уволить Тиллерсона с поста госсекретаря США было объявлено ранее во вторник. Кандидатом на эту должность выдвинут нынешний директор ЦРУ Майкл Помпео. Слушания о его назначении, как ожидается, пройдут в апреле в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
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