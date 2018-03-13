Тиллерсон назвал исполняющего обязанности госсекретаря

Тиллерсон: полномочия госсекретаря США будет временно исполнять Джон Салливан

Все это время, по словам Тиллерсона, он будет "решать административные вопросы", связанные с его уходом с этой должности, а также "обеспечивать плавную и организованную передачу дел" Помпео, когда "страна продолжает сталкиваться со значительными политическими проблемами и вызовами национальной безопасности". Он также призвал заместителей госсекретаря США и исполняющих их обязанности "оставаться на своих должностях и продолжать работу в Госдепартаменте".

Тиллерсон рассказал, что встретится сегодня с сотрудниками внешнеполитического ведомства и поблагодарит их за проделанную работу.

О решении Трампа уволить Тиллерсона с поста госсекретаря США было объявлено ранее во вторник. Кандидатом на эту должность выдвинут нынешний директор ЦРУ Майкл Помпео. Слушания о его назначении, как ожидается, пройдут в апреле в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.