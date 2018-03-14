Трамп оправдал стену на границе с Мексикой

"Я думаю, что без стены был бы бедлам! Для людей, которые говорят «нет стене» — если бы у вас тут не было стены, не было бы и страны", — сказал Трамп на встрече с журналистами.

Также президент критически высказался о работе губернатора Калифорнии Джерри Брауна , по его словам, он «очень плохо выполняет свою работу». Трамп считает, что Калифорния вышла из-под контроля и является прибежищем, где живут иммигранты. Также он посчитал налоги штата слишком высокими.

Ранее сообщалось, что суд Калифорнии отклонил иск о запрете строительства стены на границе с Мексикой.