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Трамп оправдал стену на границе с Мексикой
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Трамп оправдал стену на границе с Мексикой 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Jorge Duenes/Reuters
Президент США Дональд Трамп изучил в Калифорнии макеты стены, которую предполагается построить на границе с Мексикой и высказался об отношении властей штата к мигрантом, передает РИА «Новости».
"Я думаю, что без стены был бы бедлам! Для людей, которые говорят «нет стене» — если бы у вас тут не было стены, не было бы и страны", — сказал Трамп на встрече с журналистами.
Также президент критически высказался о работе губернатора Калифорнии Джерри Брауна, по его словам, он «очень плохо выполняет свою работу». Трамп считает, что Калифорния вышла из-под контроля и является прибежищем, где живут иммигранты. Также он посчитал налоги штата слишком высокими.
Ранее сообщалось, что суд Калифорнии отклонил иск о запрете строительства стены на границе с Мексикой.
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