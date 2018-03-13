РАН: За каждым кризисом между Россией и США следуют переговоры

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН , политолог Константин Блохин в эфире НСН не исключил прямого столкновения вооружённых сил России и США. Он напомнил, что все потепления отношений Москвы с Вашингтоном происходили после кульминационных пиков конфликта (слушайте аудио).

«Пора бы в наших отношениях с Западом, особенно с США, прочертить красные линии. Это не было сделано в своё время, и мы получили и расширение НАТО на Восток, и Украину . Как показывает практика, американцы в первую очередь понимают силу. Если вспомнить историю, все улучшения отношений со Штатами проходили через эскалацию конфликта. Сначала был Карибский кризис — потом уже шли все переговоры по разоружению, потом пришёл Рейган и был опять пик эскалации конфликта, и опять шил переговоры. Сейчас Соединённые Штаты формируют информационное поле для обоснования своего последующего удара по Сирии . А столкновение между США и Россией, кстати, вполне реально», — заявил Блохин.

Ранее стало известно о подготовке силами США ударов по Дамаску под видом борьбы с применением химического оружия. В Генштабе заявили, что в районе Восточной Гуты уже были замечены женщины, старики и дети, которым «предстоит изображать жертв химической атаки». Таким образом боевики планируют инсценировать применение правительственными войсками химического оружия против мирного населения и спровоцировать нападение на Дамаск США.