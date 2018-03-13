Ещё
РАН: За каждым кризисом между Россией и США следуют переговоры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РАН: За каждым кризисом между Россией и США следуют переговоры 

Национальная Служба Новостей 13 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В Минобороны заявили о готовности ответить на возможный ракетный удар США по Дамаску в случае возникновения угрозы российским военным, сообщает ТАСС. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН не исключил прямого столкновения вооружённых сил России и США. Он напомнил, что все потепления отношений Москвы с Вашингтоном происходили после кульминационных пиков конфликта (слушайте аудио).
«Пора бы в наших отношениях с Западом, особенно с США, прочертить красные линии. Это не было сделано в своё время, и мы получили и расширение НАТО на Восток, и Украину. Как показывает практика, американцы в первую очередь понимают силу. Если вспомнить историю, все улучшения отношений со Штатами проходили через эскалацию конфликта. Сначала был Карибский кризис — потом уже шли все переговоры по разоружению, потом пришёл Рейган и был опять пик эскалации конфликта, и опять шил переговоры. Сейчас Соединённые Штаты формируют информационное поле для обоснования своего последующего удара по Сирии. А столкновение между США и Россией, кстати, вполне реально», — заявил Блохин.
Ранее стало известно о подготовке силами США ударов по Дамаску под видом борьбы с применением химического оружия. В Генштабе заявили, что в районе Восточной Гуты уже были замечены женщины, старики и дети, которым «предстоит изображать жертв химической атаки». Таким образом боевики планируют инсценировать применение правительственными войсками химического оружия против мирного населения и спровоцировать нападение на Дамаск США.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Экс-главе предвыборного штаба Трампа грозит 305 лет тюрьмы Лукьянов: Уход Тиллерсона не скажется на российско-американских отношениях «Агрессивная страна-изгой». Новая риторика американских СМИ в адрес России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России224
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям177
Атомные подлодки РФ дошли до США141
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео417
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле312
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение