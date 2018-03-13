Нового главу ЦРУ могут арестовать в Европе

Новый директор ЦРУ Джина Хэспел рискует быть арестованной в случае посещения Европейского союза, заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.
«Интересно: новый директор ЦРУ Джина Хэспел, которая «пытала людей», вероятно, не сможет приезжать в ЕС для встречи с другими главами спецслужб из-за вероятности быть арестованной из-за жалобы берлинского ECCHR (Европейский центр по конституционным правам и правам человека. — RT) в прокуратуру Германии», — написал Сноуден в Twitter.
Согласно докладу, на который ссылается Сноуден, Хэспел, предположительно, была замешана в пытках удерживаемых подозреваемых в терроризме.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Джина Хэспел станет новым директором ЦРУ.