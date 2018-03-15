Помпео может ужесточить политику в отношении Венесуэлы и восстановить отношения с Латинской Америкой

Неожиданное назначение на пост госсекретаря США Майка Помпео (Mike Pompeo), сыгравшего важную роль в введении новых санкций против Венесуэлы в бытность свою главой ЦРУ , породило ожидание того, что Госдепартамент будет уделять больше внимания политике в отношении Латинской Америки.

Помпео заменит Рекса Тиллерсона (Rex Tillerson), который официально узнал о своем увольнении через «Твиттер». Это говорит о том, что его деятельностью на посту главы американской дипломатии были недовольны в Белом доме.

«Тиллерсон отрешился от Венесуэлы», — заявил изданию экс-посол США в Панаме Джон Фили. Американский дипломат выразил надежду, что с приходом Помпео на пост главы внешнеполитического ведомства США будут уделять больше внимания таким важным вопросам, как ситуация в Венесуэле, незаконная миграция, судьба Североамериканского соглашения о свободной торговле.

В январе 2018 года Помпео, который возглавлял ЦРУ, в одном из интервью заявил, что некоторые санкции против режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро были приняты по рекомендации спецслужб США. «Это касается расширения ограничительных мер в отношении Венесуэлы и санкционного списка высокопоставленных чиновников», — сказал Помпео.

Сенатор Марко Рубио (Marco Rubio) от Флориды, который не раз высказывал критические замечания в адрес Тиллерсона и заместителя госсекретаря США по политическим делам Томаса Шэннона (Thomas Shannon) поддержал назначение Помпео на пост руководителя главы Госдепартамента США.

«Я хорошо знаю Майка Помпео. Это отличный выбор. Опыт его работы в качестве армейского офицера, конгрессмена, директора ЦРУ, а также его волевые качества будут способствовать тому, чтобы США стали более заметными на мировой арене в этот критический момент. Я с радостью поддержу это назначение», — сказал Рубио.

В пресс-службе сенатора заявили изданию, что «Марко Рубио надеется тесно сотрудничать с Помпео для продвижения стратегических интересов США в Западном полушарии и урегулирования продолжающегося гуманитарного кризиса в Венесуэле».

Отставка Тиллерсона накануне важной поездки Трампа в Латинскую Америку для участия в работе «Саммита Америк» в апреле этого года внесла определенную неразбериху в работу Госдепа. Однако, как критики Помпео, так и его сторонники едины во мнении, что с приходом Помпео на работу в Госдеп хуже, чем при Тиллерсоне, не будет.

Тиллерсона обвиняют в том, что он уделял мало внимание латиноамериканскому региону и способствовал уходу из Госдепартамента карьерных дипломатов.

«Тиллерсон разочаровал профессиональных дипломатов. Он оказался провальным госсекретарем», — заявил изданию бывший посол в Парагвае и экс— глава Секции интересов США в Гаване Джеймс Кейсон (James Cason).

«Мы возлагали на него большие надежды, надеялись, что он сможет улучшить работу внешнеполитического ведомства , но он ничего не сделал в этом направлении. Все свелось к реорганизации и сокращению дипломатического персонала», — сказал бывший посол.

«Из Госдепа уволились более 60% высокопоставленных дипломатов. Недавно посол США в Мексике Роберта Джекобсон (Roberta Jacobson) заявила о своем увольнении, а Шеннон объявил о своем уходе на пенсию.

«Когда в ведущих странах Латинской Америки нет послов, разве можно решать ключевые вопросы в интересах Соединенных Штатов», — замечает Кейсон.

Должность заместителя госсекретаря по делам Западного полушария была вакантной более года. И это в то время, когда администрация Трампа вводила санкции в отношении правительства Мадуро, пересматривала политику в отношении Кубы и Североамериканского соглашения о свободной торговле. Только на прошлой неделе в сенате на эту должность была представлена Кимберли Брейер. Она заменит Франсиско Пальмиери, который временно исполнял эту должность.

Даниэль Эриксон (Daniel Erikson), возглавлявший кубинский отдел в Госдепартаменте при администрации Барака Обамы , считает, что Помпео не внесет серьезных изменений в политику США в отношении Латинской Америки. По его мнению, основная работы будет сосредоточена на урегулирование приграничных и торговых конфликтов с Мексикой, а также ужесточение политики США в отношении Венесуэлы и Кубы.

«Главное изменение во внешней политике США будет иметь стилистический характер. На смену главному дипломату Соединенных Штатов, говорившему на лаконичном языке нефтяника, придет шеф разведки с острым языком. Многие латиноамериканские правительства, вероятно, должны будут принять это к сведению», — сказал Эриксон.

Старший демократ в комитете палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгл (Eliot Engle) сказал изданию, что ему будет любопытно посмотреть, как Помпео будет решать проблемы Соединенных Штатов в регионе.

«Госсекретарь Тиллерсон оставляет в наследство не самые лучшие отношения с нашими соседями на американском континенте. Организация американских государств так и не смогла принять какую-либо декларацию по ситуации в Венесуэле, а речь Тиллерсона, в которой он заявил о том, что США возвращаются в «Доктрине Монро», вызвала негативную реакцию в Латинской Америке», — сказал Элиот Энгл.

Помпео придется решать сложную проблему: как вернуться к добрососедским отношениям со странами региона, считает Энгл.

В свою очередь Джеймс Кейсон полагает, что плохая репутация ЦРУ в Латинской Америке сыграет против Помпео. Назначение шефа ЦРУ на пост главы Госдепа будет подвергнуто резкой критике в таких странах, как Венесуэла, Никарагуа Боливия и Куба, а также со стороны левацких группировок региона.

В других латиноамериканских странах будут надеяться, что назначение Помпео приведет к активизации двусторонних отношений, и наконец-то Госдепартамент США назначит послов в те страны, где эти должности остаются вакантными.

Следует отметить, что у Помпео есть явное преимущество по сравнению с Тиллерсоном. У него хорошие отношения с Трампом. Отношения между президентом США и госсекретарем Тиллерсоном окончательно испортились после того, как он назвал Трампа «придурком».

«На Помпео возлагаются большие задачи. Есть уверенность, что он с ними справится, так как он на практике продемонстрировал свою способность руководить очень крупной организацией. Самое главное, что от этого назначения выиграет Госдепартамент, так как у Помпео сложились хорошие отношения с Трампом»«, — заявил изданию высокопоставленный источник в администрации Белого дома.

«Назначение Помпео выигрышно для Госдепа, так как теперь в Белом доме будут считаться с мнением нового руководителя. Учитывая теплые отношения Трампа с Помпео, можно надеяться, что Госдепартамент не будет испытывать трудности с финансированием, столь необходимым для выполнения стоящих задач», — заявил изданию Бенджамин Гедан (Benjamin Gedan), который отвечал в Совете национальной безопасности администрации Обамы за южноамериканское направление.

Сторонники тезиса «Америка прежде всего», выступающие за протекционизм и изоляционизм, сейчас не столь крикливы и вынуждены признавать необходимость сохранения наших глобальных союзов. Времена меняются.