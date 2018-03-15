Названа основная причина отставки Тиллерсона

Стала известна основная причина отставки Тиллерсона

Основной причиной отставки госсекретаря США Рекса Тиллерсона стали разногласия между ним и американским президентом Дональдом Трампом в урегулировании северокорейской проблемы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, Тиллерсон всегда настаивал на диалоге с Пхеньяном , в то время как американский лидер собирался продолжать оказывать на Северную Корею максимальное давление.

Из-за этого президент США опасался, что госсекретарь очень хочет пойти на уступки КНДР.