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Названа основная причина отставки Тиллерсона
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Стала известна основная причина отставки Тиллерсона 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Reuters
Основной причиной отставки госсекретаря США Рекса Тиллерсона стали разногласия между ним и американским президентом Дональдом Трампом в урегулировании северокорейской проблемы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
В частности, Тиллерсон всегда настаивал на диалоге с Пхеньяном, в то время как американский лидер собирался продолжать оказывать на Северную Корею максимальное давление.
Из-за этого президент США опасался, что госсекретарь очень хочет пойти на уступки КНДР.
«У него [Трампа] должен быть кто-то, кому он полностью доверяет», — приводит агентство слова одного из высокопоставленных американских чиновников.
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