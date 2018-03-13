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СМИ раскрыли темное прошлое новой главы ЦРУ
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СМИ: новая глава ЦРУ контролировала пытки в секретной тюрьме США 

Газета.Ru 1 час назад
Новым директор ЦРУ Джина Хаспел контролировала пытки в секретной тюрьме ведомства "Глаз кошки" в Таиланде в 2002 году. Об этом пишет Fortune.
По данным издания, Хаспел работает в ЦРУ с 1985 года. В 2002 году она руководила секретной тюрьмой ведомства "Глаз кошки" в Таиланде, где содержались члены террористической организации "Аль-Каида".
>> Пытки водой. Новая глава ЦРУ
Как отмечается, Хаспел контролировала незаконные пытки нескольких заключенных. А также участвовала в уничтожении видеозаписей допросов, проводившихся в тюрьме.
После Таиланда она долгое время была начальником штаба руководителя Контртеррористического центра ЦРУ (CIA Counterterrorism Center). В 2013 году Хаспел стала руководителем Национальной секретной службы (National Clandestine Service — NCS). Однако, ушла с данной должности из-за обвинений в пытках заключенных в Таиланде.
А в феврале 2017 года президент США Дональд Трамп назначил Хаспел заместителем главы ЦРУ Майкла Помпео.
Ранее Трамп сообщил, что новым директором ЦРУ станет замглавы ведомства Джина Хаспел.
"Аль-Каида" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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